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Пока без аварийных. Отключение света завтра будут по всей Украине

Фото: отключение света 19 ноября планируется по всей Украине (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Завтра, 19 ноября, во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения. Время отключений - с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" подчеркнуло, что дополнительные аварийные отключения не планируются. При этом компания отметила, что она не отключает конкретные дома, улицы или города. Ее функции - предоставить облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.

"Ограничение потребления - это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это уже была шестая. Повреждений много, они сложны. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - говорится в сообщении компании.

Заметим, что графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке https://bit.ly/3EGx3np.

Ранее РБК-Украина напомнила, как подготовиться и что делать при продолжительных отключениях электроэнергии, тепла и связи или как не замерзнуть без отопления.

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