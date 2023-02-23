ПокерМатч як символ українського покеру

Титульний спонсор збірної України зі спортивного покеру, ліцензована гемблінг-платформа, а в умовах війни ще й організатор благодійних турнірів – це все про бренд ПокерМатч.

Мабуть, не знайдеться українця, котрий не чув про PokerMatch. І справа геть не в рекламі, а в тому, як компанія виборювала топові позиції у своїй ніші. І досягла у цій справі чималих успіхів.

Історія ПокерМатч

На арені онлайн покеру рум з'явився порівняно нещодавно – у 2016. Спочатку майданчик працював на незалежній платформі, а в листопаді 2022 приєднався до найвідомішої європейської мережі iPoker Network.

За час роботи Покер Матч встиг:

стати співорганізатором інтелектуальної гри The GAME та потрапити до Книги рекордів України;

провести серії живих турнірів UA Millions;

організувати перший у світі шахово-покерний турнір;

зібрати 3 500 000 гривень на Victory Cup та Glory Cup для допомоги українцям.

Імениті амбасадори покер-руму та селебріті, залучені до рекламних кампаній, – окрема тема для розмови. Зупинимося на простих користувачах та плюсах майданчика для середньостатистичного регуляра.

Сайт ПокерМатч

Ключові питання, що цікавлять будь-якого покериста, – доступні дисципліни, трафік, сила поля та умови проведення грошових транзакцій.

Щодо форматів гри, все просто. Для користувачів доступні класичний Техаський Холдем, Омаха та покер із короткою колодою Холдем 6+.

Форматів також достатньо – cash, МТТ, швидкий покер.

Долучитися до столів можуть власники будь-якого банкролу – ставки стартують від 0,01€/0,02€. До речі, про гроші. Оскільки рум став частиною європейської мережі, гра ведеться на євро. Але поповнювати та виводити можна гривнями (а також доларами та євро).

Для українців доступні такі методи депозиту та кешауту: банківські картки, е-гаманці, криптовалюти, платіжні термінали та навіть транзакції за номером мобільного оператора. Щонайменше внести на рахунок можна 50 гривень, вивести – 250 гривень.

Кількість гравців Покер Матч влаштує як рекреаційного покериста, так і регуляра. Вечорами трафік сягає 10 000 осіб. За силою поля ситуація ідентична – на мікролімітах багато новачків, у більш дорогих турнірах та кеш-іграх міряються силами досвідчені гравці.

PokerMatch та благодійність

Політика бренду з початком повномасштабного вторгнення викликала захват у багатьох.

Починаючи із 28 лютого 2022 року всі російські користувачі були відсторонені від гри, адміністрація також розірвала рекламні кампанії з представниками рф і блокує акаунти, що здійснюють платежі з російських банків.

Під егідою Покер Матч відбувся марафон благодійності до Дня Незалежності. А на серіях турнірів Victory Cup та Ukrainian Glory Cup, організованих румом, вдалося зібрати понад три мільйони гривень.

Кіберволонтер Poker Match дракон Драгобрат – вигаданий персонаж, у соцмережах якого відбуваються регулярні збори на благодійність.

Бренд не лише доклав зусиль для реальної допомоги українцям, а й своєю діяльністю підтримує економічний фронт, оскільки працює за ліцензіями Кюрасао та КРАЇЛ.

За матеріалами https://cardmates.net/