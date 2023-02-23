ПокерМатч как символ украинского покера

Титульный спонсор сборной Украины по спортивному покеру, лицензированная гемблинг-платформа, а в условиях войны еще и организатор благотворительных турниров – это все о бренде ПокерМатч.

Пожалуй, немного найдется украинцев, которые ни разу не слышали о PokerMatch. И дело здесь вовсе не в рекламе, а в том, как компания выбивала топовые позиции в своей нише. И весьма в этом преуспела.

История ПокерМатч

На арене онлайн покера рум появился не так давно – в 2016. Сначала площадка работала на независимой платформе, а в ноябре 2022 присоединилась к самой известной европейской сети iPoker Network.

За время работы Покер Матч успел:

стать соорганизатором интеллектуальной игры The GAME и попасть в Книгу рекордов Украины;

провести серии живых турниров UA Millions;

организовать первый в мире шахматно-покерный турнир;

собрать 3 500 000 гривен на Victory Cup и Glory Cup для помощи украинцам.

Именитые амбассадоры покер-рума и селебрити, привлеченные в рекламных кампаниях, – отдельная тема для разговора. Остановимся на простых пользователях и плюсах площадки для среднестатистического регуляра.

Сайт ПокерМатч

Ключевые вопросы, интересующие любого покериста, – доступные дисциплины, трафик, сила поля и условия проведения денежных транзакций.

Что касается форматов игры, здесь все просто. Для пользователей доступны классический Техасский Холдем, Омаха и покер с короткой колодой Холдем 6+.

Форматов также предостаточно – cash, МТТ, быстрый покер.

Присоединиться к столам могут обладатели любого банкролла – ставки стартуют от 0,01€/0,02€. Кстати, о деньгах. Так как рум стал частью европейской сети, игра ведется в евро. Но пополнять и выводить можно гривнами (а также долларами и евро).

Для украинцев доступны такие методы депозита и кешаута: банковские карты, э-кошельки, криптовалюты, платежные терминалы и даже транзакции по номеру мобильного оператора. Минимум внести на счет можно 50 гривен, вывести – 250 гривен.

Количество играющих за столами Покер Матч устроит и рекреационного покериста, и регуляра. По вечерам трафик достигает 10 000 человек. По силе поля ситуация идентичная – на микролимитах много новичков, в турнирах и кэш-играх подороже меряются силами опытные игроки.

PokerMatch и благотворительность

Политика бренда с началом полномасштабного вторжения вызвала восхищение у многих.

С 28 февраля 2022 все российские пользователи были отстранены от игры, администрация также разорвала рекламные кампании с представителями рф и блокирует аккаунты, совершающие платежи с российских банков.

Под эгидой Покер Матч состоялся марафон благотворительности ко Дню Независимости. А на сериях турниров Victory Cup и Ukrainian Glory Cup, организованных румом, удалось собрать свыше трех миллионов гривен для помощи украинцам.

Киберволонтер Poker Match дракон Драгобрат – вымышленный персонаж, в соцсетях которого проходят регулярные сборы денег на благотворительность.

Бренд не только приложил усилия для реальной помощи жителям Украины, но и своей деятельностью поддерживает экономический фронт, так как работает по лицензиям Кюрасао и КРАИЛ.

По материалам https://cardmates.net/