Показували дітям гранатомет. Окупанти влаштували вибух в спорткомплексі Мелітополя, є поранені

Окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній Україні території, вони ще й самі створюють "надзвичайні ситуації" на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними Федорова, сьогодні під час проведення спортивних змагань в мелітопольському спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух.

Незабаром після вибуху почалась термінова евакуація дітей з будівлі. На місце приїхали швидкі та "правоохоронці".

"Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони... демонстрували ручний протитанковий гранатомет. "Демонстрант" натиснув на курок. Як результат - декілька людей отримали травми", - повідомив Федоров.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

Російські війська продовжують скоювати злочини в окупованому Токмаку (Запорізька область). Вони заселяються в багатоповерхові будинки, де вже живуть цивільні люди.

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