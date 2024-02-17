Показывали детям гранатомет. Оккупанты устроили взрыв в спорткомплексе Мелитополя, есть раненые

Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационные удары по подконтрольной Украине территории, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По данным Федорова, сегодня во время проведения спортивных соревнований в мелитопольском спортивном комплексе № 3 был слышен мощный взрыв.

Вскоре после взрыва началась срочная эвакуация детей из здания. На место приехали скорые и "правоохранители".

"Через десятки свидетелей оккупанты вынуждены были признаться: сегодня детям во время турнира по самбо они... демонстрировали ручной противотанковый гранатомет. "Демонстрант" нажал на курок. Как результат - несколько человек получили травмы", - сообщил Федоров.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также кафиры на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

Российские войска продолжают совершать преступления в оккупированном Токмаке (Запорожская область). Они заселяются в многоэтажные дома, где живут гражданские люди.

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