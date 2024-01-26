Показники не будуть дійсними. Українцям нагадали про своєчасну повірку лічильників

Як дізнатись дату повірки квартирного лічильника?

Для нових лічильників необхідно відрахувати 4 роки від дати їх виробництва, яка вказана у техпаспорті приладу (а не від дати встановлення!).

Якщо лічильник вже у використанні, то варто відрахувати 4 роки від дати, яка вказана у відповідному свідоцтві, що вам видали після попередньої повірки.

Також дата повірки має бути вказана в рахунку, який отримують споживачі. Якщо міжповірочний інтервал ваших приладів обліку вже сплив, то в квитанції Ви отримуєте оповіщення про необхідність повірки лічильника.

Як повірити прилад обліку без демонтажу?

Необхідно визначитись із організацією, що буде виконувати ці роботи. Тут споживач не обмежений у праві вибору, але варто звертати увагу на наявність Свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

Потім необхідно здійснити саму повірку та отримати "Свідоцтво про відповідність приладу обліку державним вимогам до вимірювальної техніки"та "Акти про проведення повірки".

Як повірити прилад обліку, якщо потрібен демонтаж?

Написати заяву на розпломбування лічильника, вказавши адресу і контактні дані для зворотного зв’язку та сплатити рахунок. Фахівці теплової інспекції зконтактують із заявником і, в межах графіку роботи підприємства, погодять час здійснення розпломбування.

Бути присутнім під час зняття пломб та складання акту із зазначенням показань приладу обліку.

За допомогою обраної організації здійснити демонтаж і повірку приладу обліку, отримати Свідоцтво про відповідність пристрою державним вимогам до вимірювальної техніки.

Написати заяву на опломбування лічильника та сплатити рахунок за ці роботи. Спеціалісти теплової інспекції узгодять час проведення, а по завершенні процедури видадуть споживачеві відповідний акт.

А потім надати Акти та Свідоцтво про проходження періодичної повірки для внесення інформації до бази даних.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді пояснили, що українці можуть отримати пільгу на оплату за доставку та розподіл газу, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

А також перед цим повідомлялося, що деякі українці можуть не сплачувати рахунки за газ у повному розмірі. Така знижка надається абсолютно за весь спожитий обсяг газу.

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