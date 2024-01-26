Показатели не будут действительны. Украинцам напомнили о своевременной поверке счетчиков

Как узнать дату поверки квартирного счетчика?

Для новых счетчиков необходимо отсчитать 4 года от даты их производства, указанной в техпаспорте прибора (а не от даты установки!).

Если счетчик уже в использовании, то следует отсчитать 4 года от даты, указанной в соответствующем свидетельстве, выдавшемся вам после предварительной поверки.

Также дата поверки должна быть указана в счете, получаемом потребителями. Если межповерочный интервал ваших приборов учета уже закончился, то в квитанции Вы получаете уведомление о необходимости поверки счетчика.

Как поверить прибор учета без демонтажа?

Необходимо определиться с организацией, выполняющей эти работы. Здесь потребитель не ограничен в праве выбора, но следует обращать внимание на наличие Свидетельства об уполномочиях на проведение поверки средств измерительной техники.

Затем необходимо осуществить саму поверку и получить "Свидетельство о соответствии прибора учета государственным требованиям к измерительной технике" и "Акты о проведении поверки".

Как поверить прибор учета, если требуется демонтаж?

Написать заявление на распломбировку счетчика, указав адрес и контактные данные для обратной связи и оплатить счет. Специалисты тепловой инспекции сконтактируют с заявителем и, в пределах графика работы предприятия, согласуют время осуществления распломбировки.

Присутствовать при снятии пломб и составлении акта с указанием показаний прибора учета.

С помощью выбранной организации осуществить демонтаж и поверку прибора учета, получить Свидетельство о соответствии устройства государственным требованиям к измерительной технике.

Написать заявление на опломбирование счетчика и уплатить счет за эти работы. Специалисты тепловой инспекции согласуют время проведения, а по завершении процедуры выдадут потребителю соответствующий акт.

А затем предоставить Акты и Свидетельство о прохождении периодической поверки для внесения информации в базу данных.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, что украинцы могут получить льготу на оплату за доставку и распределение газа, если расход на месяц не превышает установленные социальные нормативы.

А также перед этим сообщалось, что некоторые украинцы могут не платить счета за газ в полном размере. Такая скидка предоставляется абсолютно за весь потребленный объем газа.

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