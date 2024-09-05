UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про план перемоги: покаже до чого готові наші партнери

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

План перемоги України повинен показати, чи готові союзники до того, щоб Київ переміг, або ж вони бажають лише стримувати диктатора Володимира Путіна. Українці повинні знати відповідь на це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв’ю для NBC News

"Я хотів показати план перемоги президенту Байдену (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.). Але я хотів ого показати після того, як у нас буде успіх в Курській області. І тому я до цього це не робив. І тому я йому обов'язково це покажу. Наше розуміння як все повинно бути, як Україна може перемогти", - заявив президент. 

За словами президента, план побудований згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки партнерам України, а не завдяки бажанню чи небажанню Росії. Він зауважив, що ця "особливість" була важливо для нього, аби ніхто потім не перепитував про те, чи "піде на це Кремль". 

"Від них (росіян - ред.) не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів. Чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування Путіна. І я хочу для нашого народу знайти цю відповідь також. Вона дуже важлива для цих людей", - зауважив Зеленський. 

Також президент додав, що, на його думку, план перемоги є суб'єктивним й не залежить виключно від України. У зв'язку з цим він не може бути упевненим в тому, що Києву вдасться його реалізувати. 

"Але мені здалося, що цей план правильний. І перша його частина була саме відповідна операція, частину якої ви і побачили на території Курської області", - пояснив він. 

4+1 

Зеленський пояснив, що український план перемоги це "4+1". Тобто чотири пункти, це те, що необхідно, а один - це після війни. 

"Тобто базовий план - це чотири пункти. Я не буду всіх деталей розповідати. Я буду говорити про всі деталі з президентом Байденом", - додав він. 

План перемоги України 

Під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" Зеленський оголосив, що у вересні планує презентувати план перемоги України президенту США Джо Байдену.

Тим часом заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану перемоги. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні