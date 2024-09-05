Зеленський про план перемоги: покаже до чого готові наші партнери

"Я хотів показати план перемоги президенту Байдену (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.). Але я хотів ого показати після того, як у нас буде успіх в Курській області. І тому я до цього це не робив. І тому я йому обов'язково це покажу. Наше розуміння як все повинно бути, як Україна може перемогти", - заявив президент.

За словами президента, план побудований згідно з тим, що він може бути реалізований завдяки партнерам України, а не завдяки бажанню чи небажанню Росії. Він зауважив, що ця "особливість" була важливо для нього, аби ніхто потім не перепитував про те, чи "піде на це Кремль".

"Від них (росіян - ред.) не залежить цей план. І в цьому є вибір наших партнерів. Чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги, а готові тільки до стримування Путіна. І я хочу для нашого народу знайти цю відповідь також. Вона дуже важлива для цих людей", - зауважив Зеленський.

Також президент додав, що, на його думку, план перемоги є суб'єктивним й не залежить виключно від України. У зв'язку з цим він не може бути упевненим в тому, що Києву вдасться його реалізувати.

"Але мені здалося, що цей план правильний. І перша його частина була саме відповідна операція, частину якої ви і побачили на території Курської області", - пояснив він.

4+1

Зеленський пояснив, що український план перемоги це "4+1". Тобто чотири пункти, це те, що необхідно, а один - це після війни.

"Тобто базовий план - це чотири пункти. Я не буду всіх деталей розповідати. Я буду говорити про всі деталі з президентом Байденом", - додав він.

План перемоги України

Під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" Зеленський оголосив, що у вересні планує презентувати план перемоги України президенту США Джо Байдену.

Тим часом заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив окремі пункти з плану перемоги. Серед них, наприклад, операція на території Курської області, економічне, а також політичне питання.