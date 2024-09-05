Зеленский о плане победы: покажет к чему готовы наши партнеры

"Я хотел показать план победы президенту Байдену (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.). Но я хотел ого показать после того, как у нас будет успех в Курской области. И поэтому я до этого это не делал. И поэтому я ему обязательно это покажу. Наше понимание как все должно быть, как Украина может победить", - заявил президент.

По словам президента, план построен согласно тому, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не благодаря желанию или нежеланию России. Он отметил, что эта "особенность" была важно для него, чтобы никто потом не переспрашивал о том, «пойдет ли на это Кремль».

"От них (россиян - ред.) не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров. Или они соглашаются, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а готовы только к сдерживанию Путина. И я хочу для нашего народа найти этот ответ также. Он очень важен для этих людей", - отметил Зеленский.

Также президент добавил, что, по его мнению, план победы является субъективным и не зависит исключительно от Украины. В связи с этим он не может быть уверенным в том, что Киеву удастся его реализовать.

"Но мне показалось, что этот план правильный. И первая его часть была именно ответная операция, часть которой вы и увидели на территории Курской области", - пояснил он.

4+1

Зеленский объяснил, что украинский план победы это "4+1". То есть четыре пункта, это то, что необходимо, а один - это после войны.

"То есть базовый план - это четыре пункта. Я не буду всех деталей рассказывать. Я буду говорить обо всех деталях с президентом Байденом", - добавил он.

План победы Украины

В ходе Форума "Украина 2024. Независимость" Зеленский объявил, что в сентябре планирует презентовать план победы Украины президенту США Джо Байдену.

Между тем заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк выделил отдельные пункты из плана победы. Среди них, например, операция на территории Курской области, экономический и политический вопрос.