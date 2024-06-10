Показав слабкість диктатора. Бунт Пригожина може поховати режим Путіна, - The Times
Бунт засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина похитнув впевненість російських еліт у своєму диктаторі Володимирі Путіні та показав його слабкість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Видання зазначає, що бунт Пригожина став викликом Путіну та Кремлю. Тому поки засновник ПВК "Вагнера" залишався живим, "привид революції переслідував РФ".
Як нагадує Times, тоді глава Кремля нейтралізував загрозу у вигляді Пригожина - літак останнього розбився за невідомих обставин. Незважаючи на це, вплив від повстання не зник - російська еліта стала невпевненою в Путіні, а світ побачив слабкість режиму російського диктатора.
Журналісти наголошують, що авіакатастрофа стала першим випадком, коли глава Кремля "явно пішов проти взятих на себе зобов'язань". З того часу еліту в Росії переслідує відчуття того, що Путін "вже не той, хто раніше майстерно керував системою".
Тому, на думку The Times, Пригожин може стати людиною, "яка штовхнула камінчик і викликала каменепад, який поховав путінський режим".
Бунт Пригожина
Нагадаємо, у червні минулого року засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російська регулярна армія нібито вдарила по тилових таборах його найманців. На цьому тлі він вимагав відставки тоді ще міністра оборони Сергія Шойгу.
Найманці Пригожина почали наступ у бік Москви. Декілька обласних центрів перебували під контролем "вагнерівців".
Але продовження повстання не було - воно різко захлинулося. Пригожин нібито домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб йому забезпечили амністію в обмін на припинення бунту.
Через 2 місяці літак Пригожина впав на території Росії. Внаслідок цього ніхто не вижив. У мережі розповсюджували інформацію про те, що причиною могла бути робота ППО.
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