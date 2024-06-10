Показал слабость диктатора. Бунт Пригожина может похоронить режим Путина, - The Times
Бунт основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина пошатнул уверенность российских элит в своем диктаторе Владимире Путине и показал его слабость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Издание отмечает, что бунт Пригожина стал вызовом Путину и Кремлю. Поэтому, пока основатель ЧВК "Вагнера" оставался живым, "призрак революции преследовал РФ".
Как напоминает Times, тогда глава Кремля нейтрализовал угрозу в виде Пригожина - самолет последнего разбился при неизвестных обстоятельствах. Несмотря на это, влияние от восстания не исчезло - российская элита стала неуверенной в Путине, а мир увидел слабость режима российского диктатора.
Журналисты подчеркивают, что авиакатастрофа стала первым случаем, когда глава Кремля "явно пошел против взятых на себя обязательств". С тех пор элиту в России преследует ощущение того, что Путин "уже не тот, кто ранее мастерски управлял системой".
Поэтому, по мнению The Times, Пригожин может стать человеком, "который пнул камешек и вызвал камнепад, похоронивший путинский режим".
Бунт Пригожина
Напомним, в июне прошлого года основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российская регулярная армия якобы ударила по тыловым лагерям его наемников. На этом фоне он требовал отставки тогда еще министра обороны Сергея Шойгу.
Наемники Пригожина начали наступление в сторону Москвы. Несколько областных центров находились под контролем "вагнеровцев".
Но продолжения восстания не было - оно резко захлебнулось. Пригожин якобы договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы ему обеспечили амнистию в обмен на прекращение бунта.
Через 2 месяца самолет Пригожина упал на территории России. В результате этого никто не выжил. В сети распространяли информацию о том, что причиной могла быть работа ПВО.
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