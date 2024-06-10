Показал слабость диктатора. Бунт Пригожина может похоронить режим Путина, - The Times

Бунт основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина пошатнул уверенность российских элит в своем диктаторе Владимире Путине и показал его слабость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Издание отмечает, что бунт Пригожина стал вызовом Путину и Кремлю. Поэтому, пока основатель ЧВК "Вагнера" оставался живым, "призрак революции преследовал РФ".

Как напоминает Times, тогда глава Кремля нейтрализовал угрозу в виде Пригожина - самолет последнего разбился при неизвестных обстоятельствах. Несмотря на это, влияние от восстания не исчезло - российская элита стала неуверенной в Путине, а мир увидел слабость режима российского диктатора.

Журналисты подчеркивают, что авиакатастрофа стала первым случаем, когда глава Кремля "явно пошел против взятых на себя обязательств". С тех пор элиту в России преследует ощущение того, что Путин "уже не тот, кто ранее мастерски управлял системой".

Поэтому, по мнению The Times, Пригожин может стать человеком, "который пнул камешек и вызвал камнепад, похоронивший путинский режим".