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Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне, - Минздрав

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Вторник 22 июня 2021 09:31
Показатели двух областей не соответствуют "зеленой" зоне, - Минздрав Фото: две области в Украине не соответствуют "зеленой зоне" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине две области не соответствуют показателям "зеленой" зоны карантинных ограничений. Там уровень охвата тестированием ниже, чем должно быть в "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Охват тестированием должен быть более чем 300 на 100 тысяч жителей.

Так, в Ивано-Франковской области этот показатель составляет 282 на 100 тысяч, а в Киевской - 291. Данные указаны за предыдущие сутки, 21 июня.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает показатель менее 75 на 100 тысяч населения. Он составляет 86. Однако в таблице это не обозначены одним цветом (в частности, и зеленым).

Однако вся страна, по состоянию на 22 июня, находится в "зеленой" зоне карантина.

РБК-Украина писало, что за вчера в стране протестовали методом ПЦР-11 881 человек, методом ИФА - 1 448 человек, экспресс-тестами - 4 100 человек.

Также сообщалось, что в Украине на праздничных выходных снизились темпы вакцинации. За сутки 21 июня сделали 8 966 прививок.

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