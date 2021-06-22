Показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні, - МОЗ

В Україні дві області не відповідають показникам "зеленої" зони карантинних обмежень. Там рівень охоплення тестуванням нижчий, ніж має бути в "зеленій" зоні.

Охоплення тестуванням має бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів.

Так, в Івано-Франківській області цей показник становить 282 на 100 тисяч, а в Київській - 291. Дані вказані за попередню добу, 21 червня.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менше 75 на 100 тисяч населення. Він становить 86. Однак в таблиці це не позначено жодним кольором (зокрема, і зеленим).

Однак вся країна, станом на 22 червня, перебуває у "зеленій" зоні карантину.