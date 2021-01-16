Показатель зарплаты для расчета пенсий снизился на 250 гривен

Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ноябре средняя зарплата упала до 10,6 тысяч гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в октябре составила 10 634,72 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Таким образом, показатель средней зарплаты снизился на 252,74 гривен по сравнению с октябрем 2020 года (10 887,46 гривен).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 гривен. Это на 1,5% (на 187 гривен) меньше по сравнению октябрем (12 174 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Отметим, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).