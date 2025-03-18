Покарання співробітників ТЦК та ВЛК за незаконні дії: що готують в Раді

"Жодних моментів, які б викликали серйозну дискусію у Верховній Раді під час проходження законопроєктом першого читання не було. Про всі правки, які будуть подані до другого читання, ми додатково поінформуємо", - сказав він.

Він повідомив, що законопроєкт був ініційований Комітетом нацбезпеки, оборони та розвідки й Комітетом із питань правоохоронної діяльності, які провели спільне засідання із залученням Генштабу ЗСУ.

За його словами, документ став відповіддю на випадки порушення прав і свобод людини та громадянина під час мобілізації, зокрема неадекватне застосування фізичної сили, спецзасобів, мобілізації людей, які мали право на відстрочку тощо.

Депутат заявив, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК або вжиття ними спеціальних засобів, застосування вогнепальної зброї неприпустиме, оскільки ЗСУ й інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини і громадянина.

"У державі створені Нацполіція та інші правоохоронні структури, які за належних обставин можуть застосовувати фізичну силу, спецзасоби чи зброю. Якщо представники ТЦК вдаються до цього, то це є неадекватним і незаконним", - додав він.

Законопроєкт

Верховна Рада 12 березня в першому читання ухвалила законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність для співробітників ТЦК та ВЛК.

Проєктом закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби" та "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу", якими передбачити кримінальну відповідальність: