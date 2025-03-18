Наказание сотрудников ТЦК и ВВК за незаконные действия: что готовят в Раде

"Никаких моментов, которые бы вызвали серьезную дискуссию в Верховной Раде во время прохождения законопроектом первого чтения не было. Обо всех правках, которые будут поданы ко второму чтению, мы дополнительно проинформируем", - сказал он.

Он сообщил, что законопроект был инициирован Комитетом нацбезопасности, обороны и разведки и Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности, которые провели совместное заседание с привлечением Генштаба ВСУ.

По его словам, документ стал ответом на случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина во время мобилизации, в частности неадекватное применение физической силы, спецсредств, мобилизации людей, которые имели право на отсрочку и тому подобное.

Депутат заявил, что любое применение физической силы представителями ТЦК или применение ими специальных средств, применение огнестрельного оружия недопустимо, поскольку ВСУ и другие военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина.

"В государстве созданы Нацполиция и другие правоохранительные структуры, которые при надлежащих обстоятельствах могут применять физическую силу, спецсредства или оружие. Если представители ТЦК прибегают к этому, то это является неадекватным и незаконным", - добавил он.

Законопроект

Верховная Рада 12 марта в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность для сотрудников ТЦК и ВВК.

Проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новыми статьями "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе" и "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу", которыми предусмотреть уголовную ответственность: