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За ігнорування "швидких" і пожежників на дорогах хочуть посилити покарання: подробиці

За ігнорування "швидких" на дорозі можуть карати по-новому (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні пропонують посилити покарання водіїв, які не поступаються дорогою машинам і спецтранспорту з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями - проблисковими маячками. Йдеться про "швидку допомогу", рятувальників, поліцейських тощо.

РБК-Україна розповідає, що пропонує змінити законопроект №11111 і що про нього відомо.

Зміст

За що хочуть карати водіїв

Водії в Україні нерідко порушують Правила дорожнього руху, ігноруючи вимогу поступатися дорогою машинам:

  • аварійно-рятувальних служб
  • бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги
  • пожежної охорони
  • поліції тощо

Через це спецтранспорт не завжди може оперативно прибути на місце виклику й надати необхідну допомогу, або ж усунути небезпеку (що наражає життя людей на небезпеку).

При цьому нині штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить всього лише 680 грн.

З огляду на таку ситуацію, низка народних депутатів пропонують запровадити систему більш ефективного покарання за подібні порушення.

Які штрафи й покарання пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проекту закону №11111 пропонує внести низку змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Виходячи з них, "посилені" покарання водіям можуть загрожувати:

  • за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції - які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями
  • за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам (зокрема тим, які задіянні для перевезення груп дітей)
  • за порушення ПДР і зупинку на смузі для маршрутних транспортних засобів
  • за порушення правил зупинки чи стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху

Йдеться про:

  • накладення штрафу у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 2550 грн)
  • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до одного року

При цьому порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров'ю фізичних осіб, тягнуть за собою:

  • накладення штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 5 100 грн)
  • позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 10 років

Основне про проект закону

Проект закону №11111 про внесення змін до статті 122 КУпАП щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право, було зареєстровано у Верховній Раді 22 березня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Галина Третьякова, Мар'яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Проект закону №11111 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Станом на зараз документ надано народним обранцям для ознайомлення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за які порушення ПДР в Україні найбільші штрафи.

Читайте також, як пропонують карати власників транспортних засобів за скручування пробігу перед продажем.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11111, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Податковий кодекс України.

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