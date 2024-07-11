За ігнорування "швидких" і пожежників на дорогах хочуть посилити покарання: подробиці

В Україні пропонують посилити покарання водіїв, які не поступаються дорогою машинам і спецтранспорту з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями - проблисковими маячками. Йдеться про "швидку допомогу", рятувальників, поліцейських тощо.
РБК-Україна розповідає, що пропонує змінити законопроект №11111 і що про нього відомо.
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Водії в Україні нерідко порушують Правила дорожнього руху, ігноруючи вимогу поступатися дорогою машинам:
Через це спецтранспорт не завжди може оперативно прибути на місце виклику й надати необхідну допомогу, або ж усунути небезпеку (що наражає життя людей на небезпеку).
При цьому нині штраф за ненадання переваги у русі спеціальним автомобілям з увімкненими спеціальними звуковими або світловими сигнальними пристроями становить всього лише 680 грн.
З огляду на таку ситуацію, низка народних депутатів пропонують запровадити систему більш ефективного покарання за подібні порушення.
Згідно з пояснювальною запискою, проекту закону №11111 пропонує внести низку змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Виходячи з них, "посилені" покарання водіям можуть загрожувати:
Йдеться про:
При цьому порушення, що спричинили або могли спричинити створення загрози життю та/або здоров'ю фізичних осіб, тягнуть за собою:
Проект закону №11111 про внесення змін до статті 122 КУпАП щодо посилення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам, які мають на це право, було зареєстровано у Верховній Раді 22 березня 2024 року.
Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Галина Третьякова, Мар'яна Безугла та Ольга Василевська-Смаглюк.
Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.
Проект закону №11111 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
Станом на зараз документ надано народним обранцям для ознайомлення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за які порушення ПДР в Україні найбільші штрафи.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11111, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Податковий кодекс України.
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