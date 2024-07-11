За игнорирование "скорых" и пожарных на дорогах хотят усилить наказание: подробности

В Украине предлагают усилить наказание водителей, не уступающих дорогу машинам и спецтранспорту с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами - проблесковыми маячками. Речь идет о "скорой помощи", спасателях, полицейских и т.д.
РБК-Украина рассказывает, что предлагает изменить законопроект №11111 и что о нем известно.
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Водители в Украине нередко нарушают Правила дорожного движения, игнорируя требование уступать дорогу машинам:
Из-за этого спецтранспорт не всегда может оперативно прибыть на место вызова и оказать необходимую помощь, или же устранить опасность (что подвергает жизнь людей опасности).
При этом сейчас штраф за непредоставление преимущества в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет всего 680 грн.
Учитывая сложившуюся ситуацию, ряд народных депутатов предлагают ввести систему более эффективного наказания за подобные нарушения.
Согласно пояснительной записке, проект закона №11111 предлагает внести ряд изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Исходя из них, "усиленные" наказания водителям могут угрожать:
Речь идет о:
При этом за нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, могут наказать:
Проект закона №11111 о внесении изменений в статью 122 КУоАП по усилению ответственности за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право, был зарегистрирован в Верховной Раде 22 марта 2024 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и Ольга Василевская-Смаглюк.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.
Проект закона №11111 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
На данный момент документ предоставлен народным избранникам для ознакомления.
Напомним, ранее мы рассказывали, за какие нарушения ПДД в Украине самые большие штрафы.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11111, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины.
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