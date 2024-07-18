Покарання за дрібні крадіжки в Україні замінили зі строків у в’язниці на штрафи

За його інформацією, проект закону №11068 підтримали 243 депутати.

Законом передбачено, що сума крадіжки, за яку передбачена кримінальна відповідальність, зросте до 3000 гривень (зараз - лише 300 гривень).

Водночас закон посилює штрафи адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку.

За крадіжку до 757 гривень - штраф від 850 до 1700 гривень

За крадіжку від 758 до 3028 грн - штраф 1700 - 5100 гривень.

За повторну - від 8500 до 17000 гривень.

Обґрунтування проекту закону

Як зазначається в пояснювальній записці, крадіжка, учинена в умовах воєнного або надзвичайного стану - є особливо кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану одразу кваліфікується за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

З 1 січня 2024 року викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 гривень 80 копійок.

Статистичні дані вказують, що у 2023 році зареєстровано 82 123 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, передбачених статтею 185 КК України, з яких у 48 921 повідомлено про підозру, до суду скеровано 44 924 кримінальних проваджень та 30 155 кримінальних проваджень закрито.

Автори наводять дані судових рішень, коли засуджували за крадіжку пляшки віскі з магазину вартістю 596 гривень.