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Наказание за мелкие кражи в Украине заменили со сроков в тюрьме штрафами

Фото: Рада заменила наказание за мелкую кражу штрафами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон о повышении суммы краж, за которые предусмотрена уголовная ответственность и сроки в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его информации, проект закона №11068 поддержали 243 депутата.

Законом предусмотрено, что сумма кражи, за которую предусмотрена уголовная ответственность, вырастет до 3000 гривен (сейчас – всего 300 гривен).

В то же время закон усиливает штрафы административной ответственности за мелкую кражу.

  • За кражу до 757 гривен – штраф от 850 до 1700 гривен
  • За кражу от 758 до 3028 грн – штраф 1700 – 5100 гривен.
  • За повторную – от 8500 до 17000 гривен.

Обоснование проекта закона

Как отмечается в пояснительной записке, кража, совершенная в условиях военного или чрезвычайного положения – является особо квалифицированным составом преступления. Совершение кражи в условиях военного положения сразу квалифицируется по части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

С 1 января 2024 года похищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 гривен 80 копеек.

Статистические данные указывают, что в 2023 году зарегистрировано 82 123 уголовных производств по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 185 УК Украины, из которых в 48 921 сообщено о подозрении, в суд направлено 44 924 уголовных производств5 и закрытий.

Авторы приводят данные судебных решений, когда осуждали за воровство бутылки виски из магазина стоимостью 596 гривен.

 

Напомним, ранее в МВД заявили, что во время войны уровень преступности в Украине не увеличился. Уличная преступность стала меньше, но возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

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