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"Пока не закончится война": Австрия продолжит усиливать санкции против России

Фото: премьер-министр Австрии Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Австрии Карл Нехаммер во время визита в Киев заявил о готовности усиливать санкции против Росси до тех пор, пока не закончится война в Украине. Он добавил, что принятый вчера новый пакет будет не последним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Нехаммера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем еще больше усиливать санкции в рамках Европейского союза, пока война не закончится. И сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последним", - сказал австрийский премьер.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине.

Война России против Украины продолжается 45-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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