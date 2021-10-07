Пока власть продуцирует произвол и псевдозаконы, оппозиция предлагает конструктив, - Рудык

К сожалению, со стартом нового политического сезона мы не услышали от власти предложений для решения этих вопросов, а стали только свидетелями откровенного произвола.

"Все лето я работала в разных городах Украины и общалась с людьми - малыми, средними предпринимателями. Все они спрашивали, а что же будет осенью? А никто не знает. Я уверена, все понимают, какие проблемы сегодня являются неотложными. Партия "Голос" с трибуны говорила об изменениях в госбюджет, о правилах, каким образом людям вообще работать, если они хотят и могут работать и вакцинироваться. Мы работали и будем работать над этим. Между тем, власть будто живет в розовых очках", - подчеркнула лидер партии.

Она напомнила о законопроекте "Голоса" для выделения 10 млрд грн на поддержку предпринимателей в бюджете следующего года. Инициативу нужно проголосовать немедленно и помочь людям дела в сложные времена, отметила Кира Рудык.

Также в бюджете надо сделать акцент на проекты по утеплению домов, установке счетчиков тепла и других мер энергосбережения. Чем меньше потребление - тем меньше платить по любой цене на газ. Кроме того, энергомодернизация бюджетных учреждений - школ и больниц - должно быть ключевым приоритетом для любого "большого строительства".

Вместо фейковых законов необходимо лишить олигархов контроля на госпредприятиях, на рынке жилищно-коммунальных услуг, лишить налоговых льгот и ввести адекватные рентные налоги на добычу руды и других полезных ископаемых. Потому что очень просто говорить о борьбе с олигархами, работая с ними в коалиции.

"Сегодня власть производит только виртуальные законы, не решает никаких проблем украинцев, да еще и прибегает к системным нарушениям. Сейчас очень важно сохранять возможности оппозиции отстаивать свои права. Потому отставка Дмитрия Разумкова с нарушениями регламента может стать опасным прецедентом, когда власти можно все, несмотря на закон. Это циничное наступление на парламентаризм. Мы последовательно будем отстаивать правовое государство и достойно выступать против произвола властей", - резюмировала народный депутат.