Пока без транша: Украины нет в повестке заседаний Совета директоров МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда пока не включил вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов. Этот орган должен принять окончательное решение по программе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ.

График заседаний Совета директоров МВФ расписан до 5 июня.

В частности, 29 мая Совет директоров рассмотрит запрос Бангладеш на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования и доступ к инструменту быстрого финансирования.

Кроме того, 1 июня Совет директоров рассмотрит вопрос пересмотра программы для Гондураса, запрос Соломоновых островов на выплату средств по программе быстрого кредитования, а также запрос Багамских островов на доступ к инструменту быстрого финансирования.

На 3 июня запланирован пересмотр программы с Барбадосом.

Кроме того, 5 июня будет рассмотрен запрос Папуа-Новой Гвинеи з на выплату средств в рамках механизма быстрого кредитования

Напомним, МВФ и власти Украины достигли соглашения (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества Stand By на сумму 5 млрд долларов.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что одобрение программы Советом директоров Фонда устранит один из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности.