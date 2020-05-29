Поки без траншу: України немає в порядку денному засідань Ради директорів МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду поки не включив питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Цей орган повинен прийняти остаточне рішення по програмі.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Графік засідань Ради директорів МВФ розписаний до 5 червня.

Зокрема, 29 травня Рада директорів розгляне запит Бангладеш на виплату коштів у рамках механізму швидкого кредитування і доступ до інструменту швидкого фінансування.

Крім того, 1 червня Рада директорів розгляне питання перегляду програми для Гондурасу, запит Соломонових островів на виплату коштів за програмою швидкого кредитування, а також запит Багамських островів на доступ до інструменту швидкого фінансування.

На 3 червня запланований перегляд програми з Барбадосом.

Крім того, 5 червня буде розглянуто запит Папуа-Нової Гвінеї з виплати коштів у рамках механізму швидкого кредитування

Нагадаємо, МВФ і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів.

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності.