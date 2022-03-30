Пока без "Сбербанка" и "Газпромбанка". ЕС готовит новые санкции против банковского сектора РФ

Европейский Союз на пороге введения новых санкций против финансовых учреждений России из-за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В новом пакете мер члены ЕС стремятся ужесточить санкции. В настоящее время рассматривается увеличение количества банков под ограничениями, расширение санкций против олигархов на круг родственников и усиление ограничений на использование россиянами криптовалют.

Европейские чиновники изучают возможность удара по четырем банкам, отключенным от системы SWIFT, в частности, ВТБ. Активы этого финучреждения были заморожены США и Великобританией, но ЕС новых санкций против ВТБ не вводил.

Что касается других представителей топ-3 крупнейших банков России, то пока планов подвергнуть санкциям "Газпромбанк" и "Сбербанк" нет. Через эти финучреждения европейские фирмы производят платежи за энергоносители из РФ.