RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поки без "Сбербанка" та "Газпромбанка". ЄС готує нові санкції проти банківського сектору РФ

Фото: Відділення "Сбербанка" (monito.com)
Автор: Антон Федорців

Європейський Союз на порозі запровадження нових санкцій проти фінансових установ Росії за вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У новому пакеті заходів члени ЄС прагнуть посилити санкції. Наразі розглядають збільшення кількості банків під обмеженнями, розширення санкцій проти олігархів на коло родичів і посилення обмежень на використання росіянами криптовалют.

Європейські чиновники вивчають можливість удару по чотирьох банках, які були відключені від системи SWIFT, зокрема, ВТБ. Активи цієї фінустанови були заморожені США та Великою Британією, але ЄС нових санкцій проти ВТБ не запроваджував.

Щодо інших представників топ-3 найбільших банків Росії, то наразі планів піддати санкціям "Газпромбанк" і "Сбербанк" немає. Через ці фінустанови європейські фірми здійснюють платежі за енергоносії з РФ.

Нагадаємо, що уряд Болгарії відмовився платити за російський газ рублями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзСанкції проти РосіїВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України