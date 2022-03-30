Поки без "Сбербанка" та "Газпромбанка". ЄС готує нові санкції проти банківського сектору РФ

Європейський Союз на порозі запровадження нових санкцій проти фінансових установ Росії за вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У новому пакеті заходів члени ЄС прагнуть посилити санкції. Наразі розглядають збільшення кількості банків під обмеженнями, розширення санкцій проти олігархів на коло родичів і посилення обмежень на використання росіянами криптовалют.

Європейські чиновники вивчають можливість удару по чотирьох банках, які були відключені від системи SWIFT, зокрема, ВТБ. Активи цієї фінустанови були заморожені США та Великою Британією, але ЄС нових санкцій проти ВТБ не запроваджував.

Щодо інших представників топ-3 найбільших банків Росії, то наразі планів піддати санкціям "Газпромбанк" і "Сбербанк" немає. Через ці фінустанови європейські фірми здійснюють платежі за енергоносії з РФ.