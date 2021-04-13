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Пока Россия угрожает войной, Украина покупает у нее электроэнергию, - нардеп

Новина українською → Киев, Вторник 13 апреля 2021 17:52
Пока Россия угрожает войной, Украина покупает у нее электроэнергию, - нардеп Фото: нардеп Алексей Гончаренко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина продолжает тратить сотни миллионов гривен на импорт российской и белорусской электроэнергии, в то время, как Россия стягивает войска к границе и грозит войной.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады 13 апреля.

"Посмотрите, что делается с энергетикой. Пока Путин бряцает оружием на наших границах мы продолжаем отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию. Скажите мне, что еще должно произойти, что вы наконец внесли решение, чтобы остановить покупку российской электроэнергии?" - заявил нардеп.

По его словам, импорт разрушает энергосистему Украины, что в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.

"Если такими темпами уничтожать собственную энергетику, у нас вообще ничего не останется. 60 лет назад Украина стояла у истоков, когда человек полетел в космос, а сегодня у нас задача как обеспечить страну электроэнергией", - добавил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.

За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.

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