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Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію, - нардеп

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 17:52
Поки Росія погрожує війною, Україна купує в неї електроенергію, - нардеп Фото: нардеп Олексый Гончаренко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна продовжує витрачати сотні мільйонів гривень на імпорт російської і білоруської електроенергії, в той час, як Росія стягує війська до кордону і погрожує війною.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко з трибуни Верховної ради 13 квітня.

"Подивіться що робиться з енергетикою. Поки Путін брязкає зброєю на наших кордонах ми продовжуємо відправляти сотні мільйонів гривень за російську і білоруську електроенергію. Скажіть мені, що ще має статися, що ви нарешті внесли рішення, щоб зупинити купівлю російської електроенергії?" - заявив нардеп.

За його словами, імпорт руйнує енергосистему України, що зрештою призведе до повної втрати енергетичної незалежності.

"Якщо такими темпами знищувати власну енергетику, у нас взагалі нічого не залишиться. 60 років тому Україна стояла у витоків, коли людина полетіла в космос, а сьогодні у нас завдання як забезпечити країну електроенергією", - додав нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року.

За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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