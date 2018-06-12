Пока РФ не изменит свое отношение, разговоров о возвращении в G7 не будет, - Мэй

Тереза Мэй заявила, что на исключение РФ из Большой восьмерки были веские причины

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что России не будет предложено вернуться в группу "Большой семерки" (G7), пока она не перестанет вмешиваться в дела других стран. Об этом сообщает Reuters.

"Была веская причина, почему "Большая восьмерка" стала "Большой семеркой", - сказала Мэй заявив, что исключение России было результатом ее незаконной аннексии Крыма.

Вместе с тем, она добавила, что разговоры о возвращении России в G7 не начнутся, пока она не изменит свое отношение.

"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за стол переговоров, не начнутся, пока Россия не изменит свое отношение", - добавила Мэй.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение Российской Федерации к странам "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) сейчас невозможно.

Меркель также отметила, что аннексия Россией Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было правомерным.