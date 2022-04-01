Пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского, - спикер Эрдогана

По словам представителя президента Турции, страна считает неуместным сжигать мосты с Россией, поскольку кто-то должен быть посредником, который будет поддерживать связь с оккупантом.

"Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил раньше, сжигать все мосты с Россией нельзя. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актер", - заявил Калин.

Также, как отметил спикер, говорить о встрече Путина и Зеленского пока рано, поскольку есть достаточно вопросов, которые требуют решения.