Пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского, - спикер Эрдогана

Говорить о встрече президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина пока рано. Есть достаточно вопросов, требующих обсуждения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя президента Турции Ибрагима Калина.
По словам представителя президента Турции, страна считает неуместным сжигать мосты с Россией, поскольку кто-то должен быть посредником, который будет поддерживать связь с оккупантом.
"Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил раньше, сжигать все мосты с Россией нельзя. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актер", - заявил Калин.
Также, как отметил спикер, говорить о встрече Путина и Зеленского пока рано, поскольку есть достаточно вопросов, которые требуют решения.
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