Поки рано говорити про зустріч Путіна й Зеленського, - речник Ердогана

Говорити про зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна поки що рано. Є достатньо питань, які потребують обговорення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника президента Туреччини Ібрагіма Калина.
За словами речника президента Туреччини, країна вважає недоречним спалювати мости з Росією, оскільки хтось повинен бути посередником, який підтримуватиме зв’язок з окупантом.
"Чому Туреччина виступає посередником? Тому що, як я говорив раніше, спалювати всі мости з Росією не можна. Хто тоді говоритиме з Росією, хто підтримуватиме переговорний процес? Обов'язково потрібен актор", - заявив Калин.
Також, як відзначив речник, говорити про зустріч Путіна й Зеленського поки рано, оскільки є достатньо питань, які потребують вирішення.
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