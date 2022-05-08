Пока Путин занят Украиной. Швеции и Финляндии надо сейчас вступать в НАТО, - бывший генсек

Швеции и Финляндии следует воспользоваться возможностью как можно быстрее вступить в НАТО. Пока президент России Владимир Путин занят войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего генсека ООН Андерса Фог Расмуссена для CNBS .

"Что касается Финляндии и Швеции, я думаю, что у этих двух стран есть возможность присоединиться именно сейчас, потому что Путин занят другими делами. Он ничего не может с этим поделать", - отметил он.

По его мнению, может пройти несколько месяцев, прежде чем их членство станет официальным.

"Даже если это считается срочной процедурой, а так оно и есть, это займет несколько месяцев, потому что вам нужно пройти через 30 парламентов, прежде чем можно будет ратифицировать во всем НАТО", - добавил Расмуссен.