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Пока Путин занят Украиной. Швеции и Финляндии надо сейчас вступать в НАТО, - бывший генсек

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Брюссель, Воскресенье 08 мая 2022 09:16
Пока Путин занят Украиной. Швеции и Финляндии надо сейчас вступать в НАТО, - бывший генсек Фото: Андерс Фог Расмуссен (Chatham House)
Автор: Илона Свиридова

Швеции и Финляндии следует воспользоваться возможностью как можно быстрее вступить в НАТО. Пока президент России Владимир Путин занят войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего генсека ООН Андерса Фог Расмуссена для CNBS.

"Что касается Финляндии и Швеции, я думаю, что у этих двух стран есть возможность присоединиться именно сейчас, потому что Путин занят другими делами. Он ничего не может с этим поделать", - отметил он.

По его мнению, может пройти несколько месяцев, прежде чем их членство станет официальным.

"Даже если это считается срочной процедурой, а так оно и есть, это займет несколько месяцев, потому что вам нужно пройти через 30 парламентов, прежде чем можно будет ратифицировать во всем НАТО", - добавил Расмуссен.

Напомним, ранее сообщалось, что США станут гарантом безопасности Швеции до вступления в НАТО.

А министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России.

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