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Британия поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России, - Уоллес

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Лондон, Среда 04 мая 2022 17:13
Британия поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России, - Уоллес Фото: глава Минобороны Британии Бен Уоллес (twitter.com/transitionlouth)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил Финляндию и Швецию в поддержке. Он заявил, Лондон готов помочь, если Москва осмелится напасть на одну из этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Немыслимо, что Великобритания не пришла на поддержку Финляндии или Швеции, если она когда-либо подвергнется нападению. Без какого-либо большого формального соглашения мы являемся европейскими странами, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокую долгую историю",- заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой.

Министр обороны отметил, Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок вступления в НАТО.

Уоллес добавил, Финляндия сама в праве выбирать, хочет ли она вступать в Североатлантический Альянс.

Стоит отметить, что Финляндия имеет 1300-километровую границу с Россией, что означает - ее вступление в военный Альянс НАТО поставит прямо на порог РФ. При этом в Кремле грозятся развернуть ядерное оружие в Калининграде на побережье Балтийского моря, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО.

Напомним, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась.

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