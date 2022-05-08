Поки Путін зайнятий Україною. Швеції та Фінляндії треба зараз вступати в НАТО, - колишній генсек
Швеції та Фінляндії слід скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО. Поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар колишнього генсека ООН Андерса Фог Расмуссена для CNBS.
"Що стосується Фінляндії та Швеції, я думаю, що у цих двох країн є можливість приєднатися саме зараз, тому що Путін зайнятий іншими справами. Він нічого не може з цим вдіяти", - зазначив він.
На його думку, може пройти кілька місяців, перш ніж їх членство стане офіційним.
"Навіть якщо це вважається терміновою процедурою, а так воно і є, це займе кілька місяців, тому що вам потрібно пройти через 30 парламентів, перш ніж можна буде ратифікувати в усьому НАТО", - додав Расмуссен.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США стануть гарантом безпеки Швеції до вступу в НАТО.
А міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Лондон підтримає Фінляндію і Швецію у разі нападу Росії.
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