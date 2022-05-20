"Пока я в плену". Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - сопроводил он подписью фото.

Фото: защитник Мариуполя опубликовал последние фото из "Азовстали" (twitter.com/Kozatsky_D)

Что известно о Дмитрии Козацком

Одного из защитников Мариуполя с позывным "Орест", зовут Дмитрий Козацкий, но украинский ветеранский фонд назвал глазами "Азовстали".

Он сделал много снимков военных на заводе, которые репостили мировые СМИ. "Когда он снимал последние фото раненых, написал мне: мама, это самые страшные фото, которые делал жизни. Я хочу, чтобы это были последние фото моей боли. Я хочу делать только красивые, счастливые, светлые фотографии", - рассказала его мать Ирина Юрченко.

Ситуация в Мариуполе

От начала полномасштабного российского вторжения в Украину в город Мариуполь превратилось в руины, при этом все эти месяцы украинские защитники держали оборону на территории завода "Азовсталь", который почти ежедневно подвергался вражеским бомбардировкам.

Сам город сейчас буквально на грани экологической катастрофы, а из-за отсутствия водоснабжения, по данным ВОЗ, в Мариуполе может распространиться ряд инфекционных заболеваний, в частности, холеры.

По данным Мариупольского горсовета, в городе находятся около 150 тысяч жителей. Погибли от рук оккупантов не менее 22 тысяч мирных жителей.

Эвакуация из "Азовстали"

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных из "Азовстали".

После чего в Украине заявили, что с территории "Азовстали" вышли около 260 бойцов, нуждавшихся в медицинской помощи. Однако подробностей пока не разглашают, поскольку, как объяснили власти, сейчас переговоры с российской стороной продолжаются и разглашение той или иной информации может стоить жизни защитников Мариуполя.

Впрочем, согласно оценкам британской разведки, на сегодня российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали" в Мариуполе.

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