ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали", - британская разведка

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 20 мая 2022 08:56
Российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали", - британская разведка Фото: защитников Мариуполя вывозят на автобусах (t.me/donfarsh)
Автор: Юлия Бойко

Согласно оценкам британской разведки, на сегодня российским войскам сдались до 1700 защитников "Азовстали" в Мариуполе. Сколько еще бойцов остается на территории завода, неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Вероятно, до 1700 украинских военных с мариупольского металлургического завода "Азовсталь" сдались. Неизвестное количество украинских сил остается на заводе", - говорится в сообщении.

Отметим, операция по спасению раненых бойцов продолжается с 16 мая. В рамках договоренностей защитников Мариуполя вывозят на оккупированные территории с оказанием медицинской помощи. В дальнейшем планируется их освобождение в рамках обмена пленными.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия согласилась на эвакуацию защитников "Азовстали", чтобы как можно быстрее объявить о полном контроле над Мариуполем.

Украинская сторона подтвердила выход с "Азовстали" порядка 260 бойцов, которые нуждались в медицинской помощи. Подробной информации о процессе нет, официальный Киев объясняет это тем, что переговорный процесс с противником продолжается, и разглашение данных может стоить жизни защитникам Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков