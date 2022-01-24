Пока одна область. "Красная" зона вернулась: какие регионы следующие на очереди
Фото: в Украину вернулась "красная" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Красная" зона карантина вернулась в Украину. В ней сейчас находится Ивано-Франковская область.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
С 24 января в "красную" зону перешла Ивано-Франковская область. Несколько показателей распространения коронавируса являются критическими в таких "оранжевых" областях:
- Ровенской,
- Львовской,
- Винницкой.
Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал три области, которые могут перейти в "красную" зону карантина. Глава Минздрава отметил, что ближе всего к переходу в "красную" зону Львовская, Ровенская и Черновицкая области.