Поки одна область. "Червона" зона повернулась: які регіони наступні на черзі
Фото: в Україну повернулась "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Червона" зона карантину повернулась в Україну. В ній зараз перебуває Івано-Франківська область.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
З 24 січня в "червону" зону перейшла Івано-Франківська область. Декілька показників поширення коронавірусу є критичними в таких "помаранчевих" областях:
- Рівненській,
- Львівській,
- Вінницькій.
Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Глава МОЗ зазначив, що найближче до переходу в "червону" зону Львівська, Рівненська та Чернівецька області.