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Поки одна область. "Червона" зона повернулась: які регіони наступні на черзі

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Київ, Понеділок 24 січня 2022 09:13
Поки одна область. "Червона" зона повернулась: які регіони наступні на черзі Фото: в Україну повернулась "червона" зона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона карантину повернулась в Україну. В ній зараз перебуває Івано-Франківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

З 24 січня в "червону" зону перейшла Івано-Франківська область. Декілька показників поширення коронавірусу є критичними в таких "помаранчевих" областях:

  • Рівненській,
  • Львівській,
  • Вінницькій.

Поки одна область. &quot;Червона&quot; зона повернулась: які регіони наступні на черзі

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав три області, які можуть перейти в "червону" зону карантину. Глава МОЗ зазначив, що найближче до переходу в "червону" зону Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей.

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