Пока неизвестно, сколько людей эвакуируют из Италии, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Точное число смогут назвать 17 марта

Министерство иностранных дел Украины фиксирует увеличение количества обращений от украинцев относительно необходимости эвакуироваться из Италии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы МИД, точное количество человек, которых эвакуируют из Италии, назовут 17 марта.

"За последние два дня мы фиксируем увеличение регистрации и обращений. Но сейчас люди еще немного находится в хаотическом состоянии. Мы будем иметь точные цифры по состоянию на 17 число", - заявил Кулеба.

По его словам, некоторые люди пытаются выехать сами, поэтому точное количество украинцев, которых эвакуируют, пока неизвестна.

Напомним, сегодня на закрытом заседании правительство приняло решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии. Эвакуация граждан Украины из Италии планируется в ближайшее время. Кабмин сегодня обсудил процедуру вывоза украинских граждан.

Кроме того, ранее Кулеба призвал граждан Украины, находящихся за рубежом, зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Данные этой системы будут использоваться МИД для формирования списков на возвращение в Украину. Также МИД договорился с мобильными операторами о СМС-информировании украинцев за рубежом.