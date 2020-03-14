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Поки невідомо, скільки людей евакуюють з Італії, - МЗС

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 17:46
Поки невідомо, скільки людей евакуюють з Італії, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Точне число зможуть назвати 17 березня

Міністерство закордонних справ України фіксує збільшення кількості звернень від українців щодо необхідності евакуюватись з Італії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави МЗС, точну кількість осіб, яких евакуюють з Італії, назвуть 17 березня.

"За останні два дні ми фіксуємо збільшення реєстрації й звернень. Але зараз люди ще трохи перебуває в хаотичному стані. Ми матимемо точні цифри станом на 17 число", - заявив Кулеба.

За його словами, деякі люди намагаються виїхати самі, тому точна кількість українців, яких евакуюють, поки невідома.

Нагадаємо, сьогодні на закритому засіданні уряд ухвалив рішення про екстрену евакуацію українських громадян з території Італії. Евакуація громадян України з Італії планується найближчим часом. Кабмін сьогодні обговорив процедуру вивезення українських громадян.

Крім того, раніше Кулеба закликав громадян України, що перебувають за кордоном, зареєструватися в онлайн-системі "Друг". Дані цієї системи будуть використовуватися МЗС для формування списків на повернення в Україну. Також МЗС домовилося з мобільними операторами про СМС-інформування українців за кордоном.

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Новини України МЗСІталіяевакуаціяДмитро Кулеба
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