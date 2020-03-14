Мининфраструктуры: вывоз иностранцев с территории Украины будет происходить

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

С 17 марта Украина будет осуществлять специальные чартерные рейсы

Украинское правительство поможет иностранным гражданам покинуть территорию Украины в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, после ограничения авиационного сообщения и закрытия границ, Украина будет осуществлять специальные чартерные рейсы для возвращения украинцев из-за границы. Также будет происходить вывоз иностранцев.

"О всевозможных сообщениях. С 17-го числа пассажирские перевозки на выезд украинцев за границу не будут происходить, ведь Украина будет находиться в карантине. Но вывоз иностранных граждан будет происходить. В то же время и регулярные рейсы до 17-го числа, чартерные рейсы после этого и спецрейсы обязательно будут осуществляться, чтобы мы возвращали украинцев", - пояснил Криклий.

Напомним, ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина закроет 107 пунктов пропуска на границе в период карантина. По его словам, из 230 пунктов пропуска через государственную границу останутся работать 123.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев за рубежом зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг". Он пояснил, что данные этой системы будут использоваться для формирования списков на возвращение в Украину. Также МИД договорился с мобильными операторами о СМС-информировании граждан за рубежом.