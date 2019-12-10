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Пошукові роботи на місці пожежі в Одесі продовжать після розбору стіни флігеля

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 20:31
Пошукові роботи на місці пожежі в Одесі продовжать після розбору стіни флігеля
Фото: місце обвалу (Думська)

Пошукові роботи будуть продовжені в середу, 11 грудня

Пошукові роботи на місці пожежі в будівлі одеського коледжу будуть продовжені в середу після демонтажу частини аварійного флігеля. Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций в Facebook.

За його словами, необхідно для забезпечення безпеки рятувальників і правоохоронців.

"Сьогодні будівельники знесли частину аварійного флігеля економічного коледжу. Ця стіна могла впасти на голови рятувальників і поліцейських, через що пошукові роботи і слідчі дії на цій ділянці не проводилися", - написав Куций.

Для проведення робіт задіяні експерти Одеської державної академії будівництва та архітектури, київські фахівці і комунальні служби.

"Зараз знесли два поверхи флігеля. Ще два - фахівці повинні розібрати завтра вранці. Зараз роботі заважає туман", - розповів він, додавши, що заради безпеки будівельників і рятувальників операцію по демонтажу вирішено проводити тільки в денний час.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що в Одесі після пожежі в коледжі почали демонтаж однієї зі стін будівлі.

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