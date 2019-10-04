Поиск баланса: почему с налоговыми нововведениями не все однозначно

Одной из тем, которые вызвали наибольший резонанс в публичном пространстве, является резкое повышение рентной платы за добычу железной руды по законопроекту №1210. Мы в PwC тоже участвовали в жаркой дискуссии как эксперты по налогообложению и неоднократно делились своими знаниями в сфере налогообложения железорудных компаний в мире, провели анализ налоговой нагрузки на железорудные предприятия в мире для Ассоциации "Укрметаллургпром". Поделимся своими наблюдениями и тут.

Сейчас, когда цены на руду высоки, налоговая нагрузка на добывающие железную руду в Украине компании в целом действительно является далеко не самой высокой среди 9 стран с развитой железорудной отраслью. Но достигается это не только и не столько за счет рентной платы (например, в России рентная плата ниже за счет более низкой ставки в 4,8% против 8% в Украине, в некоторых провинциях Китая - 3%), но и за счет эффективно низкой ставки налога на прибыль. В такой ситуации умеренное повышение рентной платы в Украине, на первый взгляд, выглядит логичным.

Украинский бизнес к умеренному повышению рентной платы готов – об этом открыто говорили на заседаниях рабочих групп налогового комитета украинского парламента. Тут также следует отметить, что многие страны в мире сейчас идут на снижение налога на прибыль для предприятий, и отличие в ставке Украины (18%) в обозримом будущем уже не будет являться преимуществом по сравнению с конкурентами.

Дальше, к сожалению, все не так однозначно. Определить оптимальный уровень налоговой нагрузки на добывающие компании является сложной задачей.

Первая сложность заключается в том, что повышение рентной платы неизбежно приведет к повышению себестоимости продукции украинских предприятий. Обычно это негативно влияет на конкурентоспособность любой компании на мировом рынке. А снижение конкурентоспособности компании никогда не влияет позитивно на поступления налогов в бюджет.

Добавим немного цифр. По нашей оценке, при высоких ценах на руду и принятии законопроекта №1210, общая налоговая нагрузка на добывающие железную руду компании в Украине будет выше, чем в 5 из 9 выбранных стран (ЮАР, Китай, Канада, Казахстан и Россия), а налоговая нагрузка за счет рентной платы станет самой высокой среди стран-конкурентов.

Конечно, компании как минимум в этих же 5 странах будут более конкурентоспособными, чем украинские добывающие предприятия за счет только одной налоговой нагрузки. И это мы не учитывали еще другие важные факторы – такие, как, например, качество руды (в Украине оно является в среднем довольно низким) и близость к рынкам сбыта (первый рынок в мире – Китай, до которого из Украины далеко). При таком снижении конкурентоспособности Украины, наша страна станет менее привлекательна для инвесторов в отрасли.

Кроме того, все более настойчивыми становятся разговоры о грядущем экономическом кризисе, который начнется уже через год-два. Рейтинговые агентства ожидают падения цен на железную руду в будущем (например, эксперты Fitch говорили о падении с текущих 94 долл. за тонну до 57 долл за тонну до 2023 года). Это важно, поскольку при падении цен на руду для украинских компаний налоговая нагрузка с определенного момента, наоборот, начинает расти (из-за особого механизма "большее из" при расчете базы налогообложения).

И если цены будут существенно падать при принятом в текущем виде законопроекте №1210, общая налоговая нагрузка добывающих компаний в Украине быстро обгонит аналогичный показатель в других сопоставимых странах и станет "уверенным" лидером. И даже текущая относительно низкая ставка налога на прибыль не сможет этот эффект нивелировать.

Значимость и эффект от такого экстремального роста налоговой нагрузки на железорудные компании, связанные отрасли и поступления от их деятельности тяжело оценить, но он однозначно будет негативным.

Подытоживая сказанное выше, внимание государства к рентной плате за недра в текущих рыночных условиях выглядит логичным. Но такое повышение должно быть взвешенным и оправданным не только исходя из текущей рыночной конъюнктуры, но и учитывая чрезвычайную волатильность рынка, на котором работают железорудные предприятия Украины.

Изменения должны соблюдать баланс между государством и бизнесом, и в условиях низких цен (которые могут случиться уже очень скоро) государство должно поддерживать отрасль и делать её более инвестиционно привлекательной.

За несколько недель обдумать все варианты и альтернативные модели изменения модели налогообложения предприятий ГМК вряд ли получится. Посмотрим, успеют ли выработать понятный и взвешенный подход к налогообложению добывающих компаний к весне, когда должна начаться большая налоговая реформа, анонсированная премьер-министром.