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Похоронить налоговую милицию: что Рада рассмотрит в последнюю неделю этой сессии

Автор: Юлия Струк

Верховная рада в последнюю неделю четвертой сессии планирует рассмотреть ряд важных законов. Среди них - о ликвидации налоговой милиции и о реформе Службы безопасности Украины.

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Об этом рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"№ 3087-д - о Бюро экономической безопасности. Новый орган нужен для того, чтобы окончательно похоронить налоговую милицию, которая всех "кошмарила". И перейти наконец к цивилизованным формам контроля за деятельностью бизнеса", - отметил парламентарий.

Кроме того, депутаты хотят рассмотреть законопроекты:

  • №3196-д о реформе СБУ;
  • №3318 о ветеринарной медицине;
  • №4531 о восстановлении конкурсов на госслужбу;
  • №4241З о коллекторах, нормирующий деятельность микрофинансовых структур;
  • №4278, который предусматривает увеличить допороговую стоимость почтовых отправлений, чтобы люди могли делать заказы с зарубежных интернет-магазинов на сумму до 150 евро без налогообложения;
  • №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Напомним, на этой неделе состоятся первые пленарные заседания Верховной рады в этом году. Парламентарии намерены заслушать доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля по тарифам и рассмотреть ряд законопроектов.

В материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" писало, что одним из первых в новом году Верховная рада будет рассматривать закон о референдуме.

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