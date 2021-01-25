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Поховати податкову міліцію: що Рада розгляне в останній тиждень цієї сесії

Автор: Юлія Струк

Верховна рада в останній тиждень четвертої сесії планує розглянути ряд важливих законів. Серед них - про ліквідацію податкової міліції та про реформу Служби безпеки України.

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Про це розповів перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"№ 3087-д - про Бюро економічної безпеки. Новий орган потрібен для того, щоб остаточно поховати податкову міліцію, яка всіх "кошмарила". І перейти нарешті до цивілізованих форм контролю за діяльністю бізнесу", - зазначив парламентар.

Крім того, депутати хочуть розглянути законопроекти:

  • №3196-д про реформу СБУ;
  • №3318 про ветеринарну медицину;
  • №4531 про поновлення конкурсів на держслужбу;
  • №4241З про колекторів, що внормовує діяльність мікрофінансових структур;
  • №4278, який передбачає збільшити допорогову вартість поштових відправлень, щоб люди могли робити замовлення з зарубіжних інтернет-магазинів на суму до 150 євро без оподаткування;
  • №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, на цьому тижні відбудуться перші пленарні засідання Верховної ради в цьому році. Парламентарії мають намір заслухати доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаль по тарифам і розглянути ряд законопроектів.

У матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" писало, що одним з перших в новому році Верховна рада розглядатиме закон про референдум.

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