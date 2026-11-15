Похолоднішає до +10, але дощу не буде: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.

Фото: якою буде погода в Україні 15 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7°.