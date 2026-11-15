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Похолоднішає до +10, але дощу не буде: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

07:00 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 листопада (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 15 листопада, температура знизиться до +10°. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.

Фото: якою буде погода в Україні 15 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7°.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.

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