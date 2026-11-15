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Похолодает до +10, но дождя не будет: чего ждать от погоды в Украине сегодня

07:00 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 ноября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 15 ноября, температура снизится до +10. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 3-8° тепла, в Закарпатье и юге страны до 10°.

Фото: какой будет погода в Украине 15 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.

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