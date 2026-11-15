Похолодает до +10, но дождя не будет: чего ждать от погоды в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 3-8° тепла, в Закарпатье и юге страны до 10°.

Фото: какой будет погода в Украине 15 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.