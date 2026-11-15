Похолоднішає до +10, але дощу не буде: чого чекати від погоди в Україні сьогодні
07:00 15.11.2026 Нд
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Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 листопада (колаж РБК-Україна)
В Україні сьогодні, 15 листопада, температура знизиться до +10°. Водночас опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7°.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.