Похолоднішає до +10, але дощу не буде: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 листопада (колаж РБК-Україна)

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В Україні сьогодні, 15 листопада, температура знизиться до +10°. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°. Фото: якою буде погода в Україні 15 листопада (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 5-7°.