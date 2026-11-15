Похолодает до +10, но дождя не будет: чего ждать от погоды в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 ноября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине сегодня, 15 ноября, температура снизится до +10. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 3-8° тепла, в Закарпатье и юге страны до 10°. Фото: какой будет погода в Украине 15 ноября (инфографика РБК-Украина) Погода в Киеве В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.