Похолодает до +10, но дождя не будет: чего ждать от погоды в Украине сегодня
07:00 15.11.2026 Вс
1 мин
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 ноября (коллаж РБК-Украина)
В Украине сегодня, 15 ноября, температура снизится до +10. В то же время, осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 3-8° тепла, в Закарпатье и юге страны до 10°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.