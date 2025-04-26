UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Похолодання вже в дії: де завтра в Україні спадуть "плюси" і пройдуть дощі

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 27 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україну йде справжнє весняне похолодання: вже 27 квітня температура у багатьох регіонах помітно знизиться, а місцями пройдуть дощі. Синоптики розповіли, у яких областях зміна погоди буде найвідчутнішою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, дощі ймовірні:

  • в Донецькій;
  • в Луганській;
  • в Харківській областях.

В інших регіонах буде сонячно. Водночас в Україні 27 квітня відчутно похолоднішає. Вночі в низці регіонів очікуються заморозки в межах -1...+1 градусів.

Максимально тепло буде на півдні та на Закарпатті, до +15 градусів. Найхолодніше вдень очікується в Сумській області, до +9.

В Києві вночі буде в межах +1...+3, а вдень +10...+12.

Погода в Україні 27 квітня (meteo.gov.ua)

Похолодання в Україні

26-28 квітня характер погоди в Україні різко змінився. Це пов'язано з тим, що по території України з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт.

Він зумовить короткочасні дощі з грозами. Саме такий північний процес спричинить холодну погоду, навіть із нічними заморозками, які синоптики прогнозують вночі на неділю, 27 квітня в західних і північних областях, на понеділок, 28 квітня, у більшості областей на поверхні грунту.

При цьому ніч на понеділок, 28 квітня, очікується найхолоднішою і у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день