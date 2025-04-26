Похолодання вже в дії: де завтра в Україні спадуть "плюси" і пройдуть дощі

В Україну йде справжнє весняне похолодання: вже 27 квітня температура у багатьох регіонах помітно знизиться, а місцями пройдуть дощі. Синоптики розповіли, у яких областях зміна погоди буде найвідчутнішою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, дощі ймовірні:
В інших регіонах буде сонячно. Водночас в Україні 27 квітня відчутно похолоднішає. Вночі в низці регіонів очікуються заморозки в межах -1...+1 градусів.
Максимально тепло буде на півдні та на Закарпатті, до +15 градусів. Найхолодніше вдень очікується в Сумській області, до +9.
В Києві вночі буде в межах +1...+3, а вдень +10...+12.
Погода в Україні 27 квітня (meteo.gov.ua)
26-28 квітня характер погоди в Україні різко змінився. Це пов'язано з тим, що по території України з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт.
Він зумовить короткочасні дощі з грозами. Саме такий північний процес спричинить холодну погоду, навіть із нічними заморозками, які синоптики прогнозують вночі на неділю, 27 квітня в західних і північних областях, на понеділок, 28 квітня, у більшості областей на поверхні грунту.
При цьому ніч на понеділок, 28 квітня, очікується найхолоднішою і у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі.
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